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الخميس، 02-06-2022 03:45 م

الصفدي: نواجه خطر تهريب المخدرات ومساران نتعامل معهما فيما يتعلق بالازمة السورية

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الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، على الحاجة الكبيرة لتثبيت الاستقرار بالجنوب السوري.

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وقال أن الأردن يواجه خطر تهريب المخدرات الذي بات خطرا حقيقا تتعامل معه القوات المسلحة بكل كفاءة.


وأضاف:" أكدنا منذ فترة اننا قلقون من غياب أي جهد سياسي حقيقي بالتعامل مع الأزمة السورية، وثمة مساران نتعامل معهما فيما يتعلق بالازمة السورية ، الأول فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية وحماية مصالحنا الوطنية ومساعدة أشقائنا السوريين للتعامل مع تبعات الأزمة التي استمرت على مدار أكثر من 11 عاما وفي هذا الإطار هناك نقاش وحديث ، وفيما يتعلق بالجنوب السوري نحن نؤكد على ان ثمة حاجة لجهد كبير من أجل تثبيت الاستقرار في هذه المنطقة و نواجه خطر تهريب المخدرات الذي بات خطرا حقيقيا وتتعامل قواتنا المسلحة الباسلة بشكل كفؤ وقادر مع هذا التهديد الذي بدا يتنامى مؤخرا . 


وشدد الصفدي على أن الوجود الروسي سابقا في الجنوب السوري كان عامل استقرار في الجنوب في السنوات الأخيرة وبالتالي نحن في حوار حول كيفية الحفاظ على الاستقرار في الجنوب.

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