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الخميس، 23-09-2021 11:07 م

الصفدي ونظيرته السويدية يعقدان لقاءً تحضيريًا للمؤتمر الدولي للأونروا

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 الوكيل الاخباري - عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة خارجية السويد آن ليندي، اجتماعاً وزارياً تحضيرياً للمؤتمر الدولي حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في وقت متأخر من مساء أمس في نيويورك.

وأكّد الصفدي خلال الاجتماع ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير الدعم الكافي اللازم للوكالة لتتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية لنحو 7 .5 مليون لاجئ فلسطيني في المجالات الصحية والإغاثية والتعليمية، وفق تكليفها الأممي.

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