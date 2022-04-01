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الجمعة، 01-04-2022 09:56 م

الصفدي ونظيره الأميركي يؤكدان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

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الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم، محادثات عبر الهاتف أكّد خلالها الوزيران الالتزام المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة وتطوير التعاون في مختلف المجالات.

وبحث الصفدي وبلينكن مذكرة التفاهم الجديدة التي تؤطر الدعم الاقتصادي الذي تقدمه الولايات المتحدة للمملكة والتي يعمل البلدان على توقيعها لتحل محل المذكرة الحالية التي ينتهي العمل بها في شهر أيلول 2022 وبلغ حجم الدعم السنوي الذي قدّمته الولايات المتحدة حوالي مليار وستمائة وخمسون مليون دولار سنوياً. 

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