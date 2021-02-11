الصفدي ونظيره الكندي يبحثان سبل تعزيز العلاقات

الوكيل الاخباري -

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أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الكندي مارك غارنو اليوم محادثات عبر الهاتف ركزت على سبل تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين وبحثت التطورات الإقليمية.وأكد الوزيران أهمية التعاون القائم في مختلف المجالات بين المملكة وكندا وانعكاساته الإيجابية على مصالح البلدين وأيضًا على جهود حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية. وأكدا استمرار العمل على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والتجارية.