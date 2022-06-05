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الأحد، 05-06-2022 04:54 م

الصفدي يؤكد على استمرار الأردن في حشد الدعم لوكالة الأونروا

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الوكيل الإخباري - أكّد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، ضرورة استمرار وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في تنفيذ ولايتها الأممية بالكامل، لتقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين، وتعبيراً لا يمكن المساس به عن التزام المجتمع الدولي بحقوقهم الحياتية والسياسية.

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وشدّد الصفدي، خلال لقائه المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، على أهمية توفير الدعم المالي اللازم للوكالة لسد العجز المتكرر في موازنتها وتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين في قطاعات التعليم والصحة والإغاثة وغيرها من الخدمات المُحددة وفقاً لتكليفها الأممي.

 

وبحث الصفدي مع لازاريني الجهود المبذولة لحشد الدعم للأنروا، وأكّد استمرار عمل المملكة مع الشركاء الدوليين و الإقليميين لتوفير الدعم الذي تحتاجه الوكالة.


وشدّد على رفض أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها أو أي انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدمة للاجئين، مشيراً إلى أن تقديم هذه الخدمات هي مسؤوليةٌ حصريةٌ للوكالة بموجب ولايتها الأممية وبأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض.


وأكّد الصفدي على أهمية متابعة ما تمّ الاتفاق عليه خلال اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع شهر نيسان الماضي في نيويورك، والتحرك بشكلٍ فاعلٍ لضمان توفير الدعم والإسناد الذي تحتاجه الوكالة التي تُعاني من أزمةٍ ماليةٍ تعيق قدرتها على تقديم خدماتها الحيوية لنحو ٥،٧ مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.


من جانبه، أشاد لازاريني بجهود المملكة المُكثفة والمستمرة المستهدفة حشد الدعم السياسي والمالي للوكالة، مُؤكداً أهمية استمرار المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته المالية تجاه الوكالة، مُستعرضاً خطط الوكالة وما تواجهه موازنتها من تحدياتٍ وعجزٍ مالي، كما أكد لازاريني أن الأونروا لا تتدخر جهداً في حشد تمويلٍ ماليٍ إضافيٍ للوكالة لتتمكن من أداء مهامها وفق تكليفها الأممي. 

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