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الإثنين، 12-07-2021 02:54 م

الصفدي يؤكد على التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات

الصفدي


الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال اتصال مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

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وقال في تغريدة على تويتر: "اتصلت بمعالي الأخ رمطان لعمامرة، مهنئا بتوليه مسؤولياته وزيرا لخارجية الجزائر الشقيقة".


وأضاف: "أتطلع للعمل معا على تعزيز العلاقات الأخوية. أكدنا الحرص المشترك تطوير التعاون في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وقضايانا العربية".

 


 




 

 


 

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