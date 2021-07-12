الصفدي يؤكد على التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، خلال اتصال مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، تطلعه للعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين.

اضافة اعلان



وقال في تغريدة على تويتر: "اتصلت بمعالي الأخ رمطان لعمامرة، مهنئا بتوليه مسؤولياته وزيرا لخارجية الجزائر الشقيقة".



وأضاف: "أتطلع للعمل معا على تعزيز العلاقات الأخوية. أكدنا الحرص المشترك تطوير التعاون في مختلف المجالات خدمة لمصالح البلدين الشقيقين وقضايانا العربية".