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الخميس، 27-05-2021 08:59 ص

الصفدي يبحث اليوم في اجتماع أوروبي مستجدات الأراضي الفلسطينية

الصفدي


الوكيل الإخباري - يشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي حول التطورات والأزمات في المنطقة، الذي يعقد في العاصمة البرتغالية لشبونة،
الاجتماع، يبحث في مقدمة ملفاته، التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والدور المتوقع من الاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والاستقرار.

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وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في رام الله الثلاثاء، "بتكليف من جلالة الملك أيضا، سأغادر الخميس المقبل إلى البرتغال، للقاء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، حيث سيكون موضوع اللقاء الأساس هو القضية الفلسطينية وكيفية التقدم للأمام".


ويواصل الصفدي، في جولاته، تعزيز سبل البناء على إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتعزيز التدابير اللازمة للحفاظ على استقرار الأوضاع ووقف التصعيد بصورة دائمة في سائر الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس المحتلة.


وأضاف خلال المؤتمر، أن "ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم سيشكل جريمة حرب لا يمكن أن يسمح بها المجتمع الدولي وسيعيد تفجير الوضع"، داعيا إلى معالجة الأسباب التي فجرت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.


وحمل الصفدي رسالة من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد فيها الموقف التاريخي الأردني الثابت والوقوف إلى جانب الفلسطينيين.


وتابع أن "الرسالة أيضا أكدت وبحثت تنسيق الجهود من أجل التعامل مع المرحلة الحساسة التي نحن بصددها اليوم بعد وقف العدوان على غزة وضمان التقدم إلى الأمام باتجاه إيجاد أفق سياسي حقيقي والذي يشكل السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار التصعيد الأخير، وأن لا يتكرر التصعيد بوقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية اللاقانونية وهذا يتمثل في وقف الاعتداءات والانتهاكات في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف الذي يشكل أولوية قصوى ومهمة أسمى للوصي على هذه المقدسات الملك عبدالله الثاني".


وأشار الصفدي إلى أن "الرسالة أكدت على عدم ترحيل أهالي سكان الشيخ جراح وأهالي حي سلوان أيضا، وموضوع ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم سيشكل كما قلنا دائما جريمة حرب لا يمكن أن يسمح بها المجتمع الدولي وأيضا سيعيد تفجير الوضع".


 




 

 


 

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