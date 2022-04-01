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الجمعة، 01-04-2022 09:54 ص

الصفدي يبحث مع مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة المستجدات الإقليمية

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الوكيل الإخباري - التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مساء الخميس، في نيويورك، المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد.

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وبحث الصفدي الشراكة الاستراتيجية بين البلدين،والمستجدات الإقليمية والدولية،وفي مقدمها القضية الفلسطينية ودعم وكالة أونروا وتقديم الدعم للاجئين.


يُشارك نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي في اجتماع، الخميس، مع المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في نيويورك، للعمل على عدم توقف الخدمات في ظل تحديات مالية قد تطال الوكالة في الشهور المقبلة.


 




 

 


 

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