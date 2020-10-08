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الخميس، 08-10-2020 06:26 م

الصفدي يبحث مع نظيره الايرلندي العلاقات الثنائية والمستجدات الاقليمية

الصفدي


الوكيل الاخباري - تلقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين في حكومة تصريف الأعمال أيمن الصفدي اليوم الخميس، اتصالا هاتفيًا من وزير الخارجية ووزير الدفاع الايرلندي سايمون كوفني، جرى خلاله بحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين والمستجدات الاقليمية.
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وأكد الوزيران خلال محادثاتهما، استمرار العمل على تعزيز التعاون والتنسيق في جميع المجالات، وشددا على التضامن في مواجهة جائحة كورونا وتبعاتها.

وتقدمت التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية المواضيع الإقليمية التي بحثها الصفدي وكوفني، حيث أكدا أهمية تكثيف الجهود المستهدفة إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي والمرجعيات المعتمدة.

وثمن الصفدي الموقف الايرلندي الداعم لجهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين والجهود التي تقوم بها أيرلندا في سياق الاتحاد الأوروبي وعبر محافل ثنائية ودولية في هذا الخصوص.

واتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق واللقاء في أقرب فرصة لمتابعة جهود تعزيز التعاون وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.

 




 

 


 

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