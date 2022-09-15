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الخميس، 15-09-2022 01:44 م

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة غداً

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الوكيل الاخباري- يبدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يوم غدٍ الجمعة، زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأميركية يلتقي خلالها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

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وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، سيوقع الصفدي خلال الزيارة مذكرة التفاهم الجديدة حول الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي البلدين الصديقين التي ستؤطر الدعم الذي ستقدمه الولايات المتحدة للمملكة للأعوام السبع المقبلة.


وكان الرئيس الأميركي جو بايدن أعلن خلال لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني في تموز الماضي عزم بلاده توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن، توفر عبرها مساعدات سنوية للأردن لا تقل عن 45 ر 1 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة بين الأعوام 2023 و 2029.


وأعاد الرئيس بايدن خلال لقائه جلالة الملك عبدالله الثاني، على هامش قمة جدة، التأكيد مجدداً على دعم الولايات المتحدة المطلق للأردن كحليف رئيس للولايات المتحدة وقوة داعمة للسلام في المنطقة.


وتعكس المذكرة الجديدة التزام الولايات المتحدة بدعم الأردن واستقراره، ومتانة الشراكة طويلة الأمد بين البلدين الصديقين، وستسهم المساعدات التي ستقدم وفق المذكرة في دعم الاقتصاد والعملية التنموية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته المملكة.


وتعد هذه المذكرة الأكبر من حيث حجم المساعدات المقدمة للمملكة، والأطول من حيث المدة الزمنية، وتبني على أكثر من سبعة عقود من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستحل محل مذكرة التفاهم الحالية التي ينتهي العمل بها في أيلول الحالي.


يُذكر أنه جرى في العام 2008 توقيع مذكرة التفاهم الأولى حول الشراكة الاستراتيجية، وتوقيع مذكرة التفاهم الثانية في العام 2015، وتم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة في العام 2018.


إلى ذلك، سيبحث الصفدي خلال زيارته لواشنطن سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مُقدمتها جهود إيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، كما سيشارك في جلسة حوارية ينظمها مركز ويلسون للأبحاث.


 




 

 


 

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