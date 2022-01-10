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الإثنين، 10-01-2022 10:55 م

الصفدي يبدأ زيارة عمل رسمية إلى أمريكا - تفاصيل

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الوكيل الاخباري - بدأ نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، زيارةَ عملٍ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يلتقي خلالها ‏وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وكبار مسؤولي الإدارة في وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي، وأعضاء في مجلسي النواب والشيوخ، ومنظمات ومراكز بحثية وأكاديمية أمريكية.اضافة اعلان


وسيبحث الصفدي خلال لقاءاته عدداً من القضايا التي تشمل سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة في مختلف المجالات، وستركز المحادثات على مذكرة التفاهم الجديدة التي يعمل البلدان على إنجازها، حيث ينتهي العمل بالمذكرة الحالية في نهاية شهر أيلول ٢٠٢٢.

 

وتمثل هذه المذكرة الإطار الذي يحكم تقديم المساعدات الأمريكية السنوية للأردن، والتي وصلت العام الماضي إلى حوالي مليار وستمائة مليون دولار أمريكي. 

كما سيبحث الصفدي خلال زيارته لواشنطن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مُقدمتها جهود إيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين، وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

 




 

 


 

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