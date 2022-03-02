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الأربعاء، 02-03-2022 11:52 ص

الصفدي يبدأ محادثات في أنقرة ويُسلّم رسالة من الملك لأردوغان

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الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، لاستعراض سبل توطيد آفاق العلاقات الثنائية الأخوية، والمستجدات الإقليمية والدولية و ذات الاهتمام المشترك.

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وبدأ الصفدي، الثلاثاء، زيارة عمل إلى تركيا يُسلم خلالها رسالةً من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.

 



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