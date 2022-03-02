الصفدي يبدأ محادثات في أنقرة ويُسلّم رسالة من الملك لأردوغان

الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، محادثات مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، لاستعراض سبل توطيد آفاق العلاقات الثنائية الأخوية، والمستجدات الإقليمية والدولية و ذات الاهتمام المشترك.
وبدأ الصفدي، الثلاثاء، زيارة عمل إلى تركيا يُسلم خلالها رسالةً من جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.
يُجري الآن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين @AymanHsafadi ووزير خارجية الجمهورية التركية @MevlutCavusoglu ،اليوم في أنقرة، محادثات تستعرض سبل توطيد آفاق العلاقات الثنائية الأخوية، والمستجدات الإقليمية والدولية وذات الاهتمام المشترك.— وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) March 2, 2022
🇹🇷🇯🇴#الأردن #تركيا pic.twitter.com/0o0jGAb5xU
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