الصفدي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الإسباني



الوكيل الاخباري - تلّقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.



وبحث الوزيران، خلال الاتصال الهاتفي، آفاق ترجمة العلاقات الثنائية تعاوناً أوسع بين البلدين الصديقين في المجالات المختلفة، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتعميق التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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