الخميس 04-04-2024
الوكيل الاخباري
 

ميقاتي: نزوح 100 ألف شخص من جنوب لبنان نتيجة القصف

أكسيوس: من المتوقع أن تكون مكالمة بايدن ونتنياهو متوترة

الإحصاءات: نمو الاقتصاد الأردني 2.6% العام الماضي

"الكابينت" يمنح وفد التفاوض صلاحيات إضافية

الصفدي: يجب التصدي للكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة

النشامى يتراجع مركزا واحدا في التصنيف العالمي

السير: حركة مرورية نشطة في شوارع المملكة بالتزامن مع آخر يوم خميس برمضان

كالكاليست: 28 شخصية اقتصادية قدمت التماسا لعزل نتنياهو

البنك المركزي يوضح طريقة تمييز العملة الحقيقية من المزورة

وزير اتصالات الاحتلال: هذه أصعب حرب تخوضها إسرائيل بتاريخها

الخميس، 04-04-2024 01:28 م

الصفدي يثمن قرار اليابان استئناف دعمها لوكالة الأونروا

222


الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزيرة الخارجية اليابانية كاميكاوا يوكو، اليوم، جهود التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، وإدخال المساعدات الكافية لجميع أنحاء القطاع.

اضافة اعلان


وثمّن الصفدي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من كاميكاوا، قرار اليابان استئناف دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا )، مؤكداً على ضرورة دعم الوكالة التي تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله، وتمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في غزة.


وشدد الصفدي على أهمية قرار اليابان استئناف دعم الوكالة وأثر المساعدات التي تقدمها اليابان للوكالة على قدرة الوكالة القيام بدورها في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يسبّبها العدوان الإسرائيلي على القطاع، وفي مساعدة اللاجئين في مناطق عملها الخمس.


وأكد الوزيران أهمية تكثيف الجهود وإيجاد آليات تسهم في إيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة لجميع أنحاء القطاع، ووجوب احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 


وأكد الصفدي أن توفير الحماية لموظفي الإغاثة مسؤولية إسرائيلية يفرضها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


وأكد الصفدي ضرورة وقف العدوان بشكل فوري. 


وبحث الصفدي ونظيرته اليابانية العلاقات الثنائية والتعاون المتنامي بين البلدين الصديقين اللذين يحييان هذا العام ذكرى سبعين عاماً من العلاقات الدبلوماسية. وشكر الصفدي كاميكاوا على الدعم الذي تقدمه اليابان للأردن.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
eaf57b9b5b8ca9180b997d0bd2de58a4

الإحصاءات: نمو الاقتصاد الأردني 2.6% العام الماضي

33fd2cab-2c24-4504-8e30-6342df549884

الأمن العام وأمانة عمان توقعان مذكرة تفاهم

1712224876462

العقبة: أمسية ثقافية بعنوان "فلسطين في القلب"

69120b2b-556c-4bf5-8d24-467b20345431

الصفدي: يجب التصدي للكارثة الإنسانية التي يواجهها قطاع غزة

1712225078395

أوقاف البلقاء تنظم المجلس العلمي الهاشمي الثالث بدير علا

420507623_725422286431675_8453966278182776078_n

التعامل مع 1219 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
1710499652209

بني مصطفى: من الضروري أن تستمر الآونروا ببرامجها وجهودها الاغاثية والتعليمية في غزة

0

مقتدى الصدر: لا أشك بمحبة الملك للقضية الفلسطينية

GIpV5a9XkAAVIrU

الخيرية الأردنية الهاشمية: تسيير طائرة مساعدات إنسانية جديدة لأهلنا في غزة - صور

f88d8ac0-04b5-432a-a0a1-11b2ce11e987

الصفدي: الأردن سيستمر في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة عبر كل السبل الممكنة

65f2e2e84dbac

القوات المسلحة تنفذ 5 إنزالات جديدة لمساعدات إنسانية على غزة

1710412187513

تجارتا الأردن وعمان توزعان وجبات إفطار بقطاع غزة