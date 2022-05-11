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الأربعاء، 11-05-2022 12:05 م

الصفدي: يجب محاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة

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الوكيل الإخباري - أدان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأربعاء، قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين في الضفة الغربية المحتلة معتبرا أنها "اعتداء صارخ على حرية الصحافة يجب محاسبة مرتكبيها" كما ادان إطلاق النار على الصحافي علي السمودي ونتمنى له الشفاء العاجل.

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وكتب الصفدي على تويتر: "ندين بأشد العبارات قتل الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في جنين المحتلة جريمة بشعة، واعتداء صارخا على حرية الصحافة يجب محاسبة مرتكبيها".


وتابع: "رحم الله الفقيدة التي تميزت على مدى السنين صحفية محترفة وصوتا للحقيقة غطت معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. أحر التعازي لذويها ولقناة الجزيرة".

 

وقال في تغريدة ثانية :" كما ندين جريمة إطلاق النار على الصحافي علي السمودي ونتمنى له الشفاء العاجل. يجب إطلاق تحقيق فوري وشفاف يفضي إلى معاقبة مرتكبي جريمتي قتل شيرين أبو عاقلة رحمها الله وإطلاق النار على السمودي في جنين المحتلة".

 


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