الجمعة 26-03-2021
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الجمعة، 26-03-2021 08:18 م

الصفدي يجري اتصالا مع نظيره المصري للتعزية بضحايا حادثة القطارين

الصفدي



الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري اليوم قدم فيه تعازي ومواساة المملكة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة بضحايا الحادث المؤسف الناجم عن تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج والذي أسفر عن وفاة 32 مواطناً وإصابة العشرات.
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وأكد الصفدي تضامن المملكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة في هذا المصاب الجلل، داعياً الله عزّ وجلّ أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

 




 

 


 

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