الأحد 07-11-2021
الوكيل الاخباري

التعليم العالي: التقدم للمنح الجامعية الاسبوع المقبل

حملات نظافة وإعادة تأهيل لمناطق العيص في الطفيلة

الحاج توفيق: التكامل الغذائي بات حاجة ملحة للدول العربية

ضبط 5 صهاريج ديزل و 46 شكوى حول تلاعب بالمحروقات

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرقاد

المحكمة الدستورية تتسلم نسخة من تقرير حقوق الإنسان لعام 2020

432 مليون دينارًا موازنة أمانة عمان للعام المقبل

10 الاف راكب للباص السريع يومياً

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الأحد، 07-11-2021 03:23 م

الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي

الصفدي


الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق فؤاد حسين، أكّد خلاله إدانة الأردن واستنكاره محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي. 

اضافة اعلان


وأكّد الصفدي وقوف الأردن المُطلق مع العراق في مواجهة كل التحديات، وضد كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومسيرته وإنجازاته وسلامة أهله وقيادته. 


وشدّد الصفدي على أن أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. وفي تغريدة سبقت المكالمة الهاتفية، قال الصفدي ‏"ندين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق الشقيق د.مصطفى الكاظمي و نستنكرها جريمةً إرهابيةً نكراء وعدواناً جباناً ضد العراق واستقراره"، وزاد "نؤكد وقوف المملكة المُطلق مع العراق الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه وقيادته، حفظ الله العراق وأهله".

 

وهنّأ الصفدي نظيره العراقي بسلامة الكاظمي.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
597022e1-b6c8-4e24-9598-a959d0fe39fd

التعليم العالي: التقدم للمنح الجامعية الاسبوع المقبل

10202126213930882805723

حملات نظافة وإعادة تأهيل لمناطق العيص في الطفيلة

BlogFeatureImage-How-Insurance-Companies-Can-Ensure-Customer-Retention-with-ClickDimensions-1

نقابة الأطباء تلوح بالتوقف الكامل عن التعامل مع شركات التأمين

الحاج توفيق

الحاج توفيق: التكامل الغذائي بات حاجة ملحة للدول العربية

ديزل

ضبط 5 صهاريج ديزل و 46 شكوى حول تلاعب بالمحروقات

1120216202127466529545

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الرقاد

أخبار متعلقة
الخصاونة

الخصاونة يدين العمل الإرهابي الجبان الذي حاول استهداف رئيس الوزراء العراقي

الصفدي

الأردن والاتحاد الأوروبي يترأسان منتدى إقليمي

9

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الايرلندي

ايرلندا

وزير الخارجية: فريق عمل لتفعيل التعاون مع إيرلندا

الخارجية الوكيل

بحث سبل توسعة آفاق التعاون بين الأردن وإيرلندا

الصفدي

وزير الخارجية يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية