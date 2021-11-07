الصفدي يجري اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي

الوكيل الإخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق فؤاد حسين، أكّد خلاله إدانة الأردن واستنكاره محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي.

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وأكّد الصفدي وقوف الأردن المُطلق مع العراق في مواجهة كل التحديات، وضد كل ما يستهدف أمنه واستقراره ومسيرته وإنجازاته وسلامة أهله وقيادته.



وشدّد الصفدي على أن أمن العراق واستقراره ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها. وفي تغريدة سبقت المكالمة الهاتفية، قال الصفدي ‏"ندين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء العراق الشقيق د.مصطفى الكاظمي و نستنكرها جريمةً إرهابيةً نكراء وعدواناً جباناً ضد العراق واستقراره"، وزاد "نؤكد وقوف المملكة المُطلق مع العراق الشقيق في مواجهة كل ما يستهدف أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه وقيادته، حفظ الله العراق وأهله".

وهنّأ الصفدي نظيره العراقي بسلامة الكاظمي.

