الصفدي يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية رواندا

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية رواندا فنسنت بيروتا، أعرب خلاله عن تعازي المملكة بضحايا الفيضانات التي ضربت عدة مناطق شمال وجنوب وغرب البلاد، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.



وأكد الصفدي تضامن الأردن مع رواندا في مواجهة هذا الظرف الصعب واستعداده، وبتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني، تقديم أي مساعدة ممكنة لمواجهة تبعات الفيضانات والانهيارات الأرضية التي سببتها الأمطار الغزيرة، والتي أودت بحياة 130 شخصاً، ودمرت أكثر من 5000منزل، وألحقت أضراراً بأكثر من 2000منزل آخر.

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