الصفدي يجري مباحثات مع عدد من المسؤولين التشيكيين

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، مع وزير الخارجية التشيكي يان ليباوسكي سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، والمستجدات الإقليمية والدولية.

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وأكّد الصفدي وليباوسكي الحرص المشترك على توسعة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والطبية والطاقة وفي مجال الدفاع.



واتفقا على العمل على عقد الدورة الثانية للجنة المشتركة الأردنية التشيكية خلال النصف الأول من العام المقبل لتعزيز التعاون الاقتصادي وبحث آليات رفع حجم التبادل التجاري، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة ما بين الأردن والتشيك.



وفي مؤتمر صحافي مشترك عقب المباحثات قال الصفدي إنه أجرى ونظيره التشيكي يان ليباوسكي "حواراً عميقاً وودياً بناءً" استكمل المحادثات التي أجراها جلالة الملك عبد الله الثاني مع رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا مؤخراً على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ، والذي أكد متانة العلاقة الأردنية التشيكية والإرادة المشتركة لترجمتها تعاوناً أوسع وتنسيقاً أكبر في العديد من المجالات.



وأكد قوة العلاقات الأردنية التشيكية الثنائية والتعاون في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، لافتاً إلى التوافق على وجود مساحةٍ واسعةٍ لزيادة هذا التعاون بما ينعكس إيجاباً على البلدين الصديقين.

