الإثنين 04-01-2021
الوكيل الاخباري

قرار حكومي مرتقب بعودة قطاعات للعمل خلال أيام قليلة

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته البلجيكية

بريطانيا: 407 وفيات و 58784 إصابة جديدة بكورونا

العراق يسجل 10 وفيات و585 اصابة بفيروس كورونا

بريطانيا: بدء التطعيم باستخدام لقاح أسترازينيكا

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

عبيدات : التجمعات الكبيرة لا تزال تخضع لأوامر الدفاع

هل سيكون لقاح كورونا إجباريا بالاردن ؟

عبيدات : نوع جديد من فحوصات كورونا سوف يستخدم للمدارس

الإثنين، 04-01-2021 06:58 م

الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته البلجيكية

الصفدي


الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، اليوم الاثنين، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية.
اضافة اعلان

وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي، على استمرار التعاون الثنائي، وتعزيز الشراكة الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات؛ استنادا إلى قاعدة صلبة من العلاقات المتينة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فليب؛ ملك بلجيكا. وأكدا استمرار التعاون في إطار الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. كما بحث الوزيران التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والإجراءات المتخذة لمواجهتها خصوصاً على الاقتصادات صغيرة الحجم.

وثمن الصفدي مواقف بلجيكا الداعمة للمملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحمل عبء اللجوء، وموقفها المتمسك بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم.
وشكر نظيرته البلجيكية على الدعم الذي تقدمه بلجيكا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).

وعرض الوزيران للمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار. وثمنت الوزيرة البلجيكية دور المملكة الرئيس في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202030165738257227323

قرار حكومي مرتقب بعودة قطاعات للعمل خلال أيام قليلة

12202030174454153344044

بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

12202027164417274190416

عبيدات : التجمعات الكبيرة لا تزال تخضع لأوامر الدفاع

1133bd28-821d-4785-8ed0-6187ae1405d1

تصريح حكومي جديد بشأن حظر الجمعة

12202026173113953487539

عبيدات : نوع جديد من فحوصات كورونا سوف يستخدم للمدارس

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

ضبط 39 عاملاً وافداً مخالفا داخل السوق المركزي

أخبار متعلقة
12202023145656953658599

قرار عاجل من رئيس الوزراء

2020_07_27_05_18_47

قرار صادر عن وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء

tttt

رئيس الوزراء يطمئن الأردنيين حول إجراءات الحكومة

الصفدي

وزير الخارجية يجري مباحثات مع نظيره الإيطالي

12202014155619223902032

توجيهات وقرارات مرتقبة لرئيس الوزراء

1220206165450412366778

الحكومة تصدر أمر الدفاع 24