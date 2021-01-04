الصفدي يجري مباحثات مع نظيرته البلجيكية

الوكيل الاخباري -

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بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع نائب رئيس الوزراء وزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز، اليوم الاثنين، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والمستجدات الإقليمية.وشدد الوزيران خلال اتصال هاتفي، على استمرار التعاون الثنائي، وتعزيز الشراكة الراسخة بين البلدين في مختلف المجالات؛ استنادا إلى قاعدة صلبة من العلاقات المتينة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فليب؛ ملك بلجيكا. وأكدا استمرار التعاون في إطار الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي. كما بحث الوزيران التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والإجراءات المتخذة لمواجهتها خصوصاً على الاقتصادات صغيرة الحجم.وثمن الصفدي مواقف بلجيكا الداعمة للمملكة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحمل عبء اللجوء، وموقفها المتمسك بحل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية سبيلاً لحل الصراع وتحقيق السلام الدائم.وشكر نظيرته البلجيكية على الدعم الذي تقدمه بلجيكا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا).وعرض الوزيران للمستجدات الإقليمية والجهود المبذولة لحل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار. وثمنت الوزيرة البلجيكية دور المملكة الرئيس في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم.