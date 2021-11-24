الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الهنغاري

الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتجارة في جمهورية هنغاريا بيتر سيارتو، اليوم الأربعاء، محادثات ركزت على سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وتناولت المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لحل الأزمات في المنطقة.



وأكّد الوزيران الحرص على تفعيل جهود توسعة آفاق التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والسياحية والطبية والدفاعية، وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

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