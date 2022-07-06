الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره العُماني

الوكيل الإخباري -استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الذي‏ يزور المملكة حاملاً رسالةً إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق.

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وبحث الصفدي والبوسعيدي سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وأكدا المضي في اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعميقها وزيادة التعاون في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات قيادتيّ البلدين.



كما استعرض الصفدي والبوسعيدي خلال اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حلّ الأزمة السورية واليمنية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.



وأكدا استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وبما يُسهم في تجاوز التحديات، وحلّ الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم القضايا والمصالح العربية وينعكس إيجاباً على الدول والشعوب العربية.



