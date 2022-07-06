الأربعاء 06-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

ولي العهد ينشر صورة بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

خطوبة صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني .. من هو خطيبها ؟

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

قطر تعيد إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة

الصحة تنظم ورشة عن تنشيط رصد الأمراض السارية

وزير الصناعة يعلن عدم وجود نية لوضع سقوف سعرية للزيوت حاليا

اختتام فعاليات معسكرات مسارات الأردن بالعقبة

العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين والوزير الأسبق مروان الحمود

الأربعاء، 06-07-2022 12:15 م

الصفدي يجري مباحثات موسعة مع نظيره العُماني

22


الوكيل الإخباري -استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي،اليوم، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي الذي‏ يزور المملكة حاملاً رسالةً إلى جلالة الملك عبدالله الثاني من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق. 

اضافة اعلان


وبحث الصفدي والبوسعيدي سبل تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وأكدا المضي في اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتعميقها وزيادة التعاون في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات قيادتيّ البلدين.


كما استعرض الصفدي والبوسعيدي خلال اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مُقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حلّ الأزمة السورية واليمنية، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات المشتركة.


وأكدا استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية، وبما يُسهم في تجاوز التحديات، وحلّ الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي بما يخدم القضايا والمصالح العربية وينعكس إيجاباً على الدول والشعوب العربية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
72022614446806899994

ولي العهد ينشر صورة بمناسبة خطوبة الأميرة إيمان

w

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

6202230162731289180180

رئيس هيئة الأركان يلتقي وزير القوات المسلحة البريطانية

72022385255671819232

مدير الأمن العام يكرم ألوية متقاعدين

وزارة الصحة

الصحة تنظم ورشة عن تنشيط رصد الأمراض السارية

6202216163052701525732

وزير الصناعة يعلن عدم وجود نية لوضع سقوف سعرية للزيوت حاليا

أخبار متعلقة
الصفدي 2

الصفدي: الأردن سيبقى قوة من أجل السلام والاستقرار

الصفدي 2

الصفدي يشارك باجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي

73e96669ee6b76faa8ab453ac5e7abee7ad0ff04

الصفدي يشكر الدول التي أعلنت تضامنها مع الأردن

pic_155720

الصفدي ينقل رسالة من الملك إلى أمير قطر

1656331646210

الصفدي يلتقي مسؤولة في وزارة الخارجية البريطانية

ببب

الصفدي يلتقي مسؤولة في وزارة الخارجية البريطانية في عمّان غداً