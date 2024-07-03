الأربعاء 03-07-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-07-2024 04:55 م

الصفدي يحذر من استمرار تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن

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الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية الكساندر لافرينتيف. اضافة اعلان


وبحث الصفدي ولافرينتيف جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية التي يسبب. 

كما بحث الصفدي ولافرينتيف تطورات الأزمة السورية والجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي لها، يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعيد لها أمنها، ويحقق طموحات الشعب السوري، ويوفر الظروف التي تتيح العودة الطوعية للاجئين.

وحذّر الصفدي من خطورة استمرار محاولات تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن، وأكد أن الأردن سيستمر في اتخاذ كل الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الخطر وحماية مصالحه وسلامة مواطنيه. 

كما بحث الصفدي ولافرينتيف العلاقات الثنائية، والحرص المشترك على تعزيزها في مختلف المجالات، وعديد قضايا ذات الاهتمام المشترك.

 




 

 


 

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