الصفدي يحذر من تدني الدعم الدولي للاجئين بالمنطقة في جهود تلبية احتياجاتهم

الوكيل الاخباري- حذر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الأحد، من التدني اللافت في الدعم الدولي للاجئين في المنطقة وللمؤسسات الأممية الشريكة في جهود تلبية احتياجاتهم.

اضافة اعلان



وشدد الصفدي خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في مبنى الوزارة على ضرورة العمل المشترك من أجل ضمان الدعم اللازم لتوفير الحياة الكريمة للاجئين ومساعدة الدول المستضيفة على تحمل تبعات أعباء اللجوء.



وثمن، الشراكة القوية التي يعمل الأردن والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين من خلالها على توفير الخدمات اللازمة لنحو مليون و300 ألف سوري يعيشون في الأردن، يوجد 10%؜ منهم فقط في مخيمات اللجوء.



وأكّد أهمية الدور الذي تقوم به المفوضية في دعم اللاجئين وإبقاء قضيتهم على الأجندة الدولية.



واتفق الصفدي وغراندي على تكثيف الجهود المشتركة لحشد الدعم الدولي للاجئين.



وثمن غراندي الدور الإنساني الكبير للأردن في استضافة اللاجئين السوريين وتوفير ما يحتاجونه من عناية وخدمات صحية وتعليمية.

اظهار أخبار متعلقة

