الصفدي يحذر من تراجع الدعم الدولي المقدم للاجئين والدول المستضيفة

الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتيس شيناس، في اجتماع تناول سبل تعزيز علاقات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وتطويرها في كل المجالات.

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وبحث الصفدي وشيناس أزمة اللجوء السوري، وشدد الصفدي على ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته إزاء اللاجئين، وعدم تحميل هذه المسؤولية للأردن والدول المستضيفة وحدها.



وحذر الصفدي من تراجع الدعم الدولي المقدم للاجئين والدول المستضيفة والمنظمات المعنية بهم.



وثمّن الدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للأردن لمساعدته في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين واستضافتهم.



وشدد على ضرورة استمرار التعاون بين الدول المانحة والدول المستضيفة لضمان توفير العيش الكريم للاجئين.



من جانبه، ثمّن شيناس دور الأردن الريادي في استضافة اللاجئين وتوفير سبل العيش الكريم لهم.