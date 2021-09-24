الصفدي يختتم لقاءاته في نيويورك

الوكيل الاخباري - اختتم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، لقاءاته التي عقدها على هامش أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



والتقى الصفدي وزير خارجية سنغافورة الدكتور فيفيان بالاكريشنان، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع لها في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية، والاستثمارية، والدفاعية.



واستعرض الوزيران أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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