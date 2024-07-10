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الأربعاء، 10-07-2024 10:42 ص

الصفدي يزور مصر اليوم لبحث جهود وقف العدوان على غزة

الصفدي 2


الوكيل الاخباري - يبدأ، اليوم الأربعاء، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي زيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، يلتقي خلالها وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي.

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وتأتي الزيارة في إطار عملية التشاور والتنسيق المستمرة بين البلدين الشقيقين خدمة للقضايا العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي سياق الجهد العربي المستهدف وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة في كافة المجالات.

 

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