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الأحد، 05-12-2021 07:21 م

الصفدي يستقبل جون كيري

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الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي للمناخ جون كيري.

وأكّد الصفدي وكيري أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، واستعرضا سبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، بما فيها في مجالات حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي. 

وثمّن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة ودعمها المستمر لمسيرة التنمية الاقتصادية، وأكد أهمية دورها القيادي في جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق السلام والاستقرار.

من جانبه، أكّد كيري أن الأردن حليف قوي ورئيس لبلاده التي تثمن دوره الرئيس وجهوده التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني لتجاوز التحديات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم والشامل.

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