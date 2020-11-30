الإثنين 30-11-2020
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الإثنين، 30-11-2020 06:14 م

الصفدي يستقبل نظيره البحريني

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الوكيل الاخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة الدكتور عبد اللطيف الزياني.
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وبحث الوزيران خلال اللقاء سبل تطوير التعاون في المجالات المختلفة وتعزيز العلاقات الأخوية التي تربط المملكتين الشقيقتين بما يخدم المصالح المشتركة وفقا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة.

واستعرض الصفدي والزياني التطورات الإقليمية وسبل التعامل بما يسهم في حل أزمات المنطقة وخدمة القضايا العربية وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأكد الوزيران استمرار التنسيق والتشاور حول آليات تفعيل التعاون وإزاء التطورات الإقليمية.

 




 

 


 

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