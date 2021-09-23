الخميس 23-09-2021
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الخميس، 23-09-2021 12:30 ص

الصفدي يشارك باجتماع لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد

الصفدي


الوكيل الاخباري - شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي في وقت متأخر من مساء أمس في الاجتماع الوزاري لمتابعة مُخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي استضافته جمهورية العراق الشقيقة أواخر آب الماضي، بمشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني، وقادة وممثلي عدد من الدول، لبحث آليات تأسيس شراكات مُستدامة اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات بين العراق ودول المنطقة، والتأكيد على أهمية دور العراق اقليمياً ودولياً.

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