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الصفدي يشارك بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة

الأربعاء، 22-09-2021 12:15 ص

الصفدي يشارك بالجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة

الصفدي


الوكيل الاخباري - مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الثلاثاء، في الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها اليوم في مقر الجمعية العامة في نيويورك.

وأجرى الصفدي، على هامش الدورة، سلسلة من اللقاءات والمحادثات الثنائية مع نظرائه وزراء الخارجية والمسؤولين المشاركين في أعمال الجمعية العامة، ركّزت على تعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة والصديقة، والتطورات في المنطقة، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

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