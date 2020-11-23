الصفدي يشيد بالموقف الروسي تجاه قضايا المنطقة

الوكيل الإخباري - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، استمرار العمل على زيادة التعاون الثنائي وتكثيف التشاور والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية وسبل حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والإستقرار.

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وشدد الوزيران خلال مباحثات عبر الهاتف على قوة العلاقات الأردنية-الروسية وعلى أهمية التطور الذي تشهده هذه العلاقات في مختلف المجالات، وبما ينسجم مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين.



واستعرض الصفدي ولافروف التطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر حول سبل التعامل مع المستجدات وتنسيق الجهود لحل أزمات المنطقة.



وبحث الصفدي ولافروف تطورات القضية الفلسطينية وأكدا استمرار الجهود لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية التي هي سبيلا لتحقيق السلام العادل والشامل.

وأشاد الصفدي بالدور الروسي في جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وشدد على مركزية الدور المصري أيضاً في إنهاء الانقسام الفلسطيني ووضع حد للخلاف وتوحيد الصف.



وأكد الصفدي على تثمين المملكة للموقف الروسي الثابت المتمسك بحل الدولتين على أساس القانون الدولي سبيلا لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والشامل الذي يشكل ضرورة إقليمية ودولية.







