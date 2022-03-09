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الأربعاء، 09-03-2022 02:12 م

الصفدي يعرض جهود حماية حقوق أهالي الشيخ جراح

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الوكيل الإخباري - اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، برئاسة الأردن.

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وعرض نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الثاني الذي عقد بتاريخ 9 أيلول/سبتمبر 2021، والتحركات التي قامت بها الدول الأعضاء في اللجنة.


واستعرض الصفدي الجهود المبذولة لحماية حقوق أهالي حي الشيخ جراح في بيوتهم، وتقديم كل إسناد ممكن لأهالي الحي في القدس الشرقية المحتلة؛ لتثبيت حقوقهم وإبقائهم في منازلهم.


واستمعت اللجنة إلى إحاطة قدمها وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، حيث اطلع اللجنة الوزارية على المخططات الاستيطانية الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وهدم المنازل والتهجير القسري لسكان المدينة، وزيادة نسبة المستوطنين المتدينين المتطرفين في المدينة؛ بهدف تقليص وجود المواطنين الفلسطينيين في المدينة، والسعي إلى تهويد المدينة والأماكن المقدسة.


وطالب المالكي بإقرار خطة "إنقاذ القدس" للتحرك العربي نحو إنقاذ المدينة من المخططات الإسرائيلية المعلنة والممارسة على الأرض لتغطي الخطة كل المستويات السياسية والمالية والاقتصادية والثقافية وغيرها من المجالات وبما يعزز هوية المدينة العربية والإسلامية، وتعزيز صمود سكانها الفلسطينيين، وأفاد الوزير بأننا إذا تأخرنا في التحرك فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارتنا للمدينة المقدسة.

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