الصفدي يعزي بضحايا التفجيرين الإرهابيين في بغداد

الوكيل الاخباري -

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أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم اتصالاً هاتفياً مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات الدولية وزير خارجية الجمهورية العراقية الشقيقة فؤاد حسين قدم خلاله تعازي المملكة بضحايا التفجيرين الإرهابيين الجبانين في بغداد اليوم والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.وأكد الصفدي إدانة الأردن هذه الجريمة الإرهابية النكراء ووقوفه بكل إمكاناته إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب عدواً مشتركاً يجب تكاتف كل الجهود لدحره.وشدد الصفدي أن الأردن يدعم بالمطلق جهود الحكومة العراقية حماية أمن العراق واستقراره ركيزةً لأمن واستقرار المنطقة.وأكد الصفدي وحسين استمرار تنسيق الجهود وتعميق التعاون في الحرب المشتركة على الإرهاب.