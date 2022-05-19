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الخميس، 19-05-2022 11:17 ص

الصفدي يغادر إلى قبرص لمناقشة السلام في الشرق الأوسط

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الوكيل الإخباري - يبدأ وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، زيارة عمل لمدة يومين إلى قبرص اليوم الخميس.

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وخلال الزيارة، سيقوم الصفدي بلقاء وزير الخارجية القبرصي لوانيس كاسولايدس يتبعها مشاورات معمقة مع الوفد المرافق.


وسيعقد الوزيران مؤتمرا صحافيا فور انتهاء المشاورات قبل أن يستضيف وزير الخارجية القبرصي الصفدي في عشاء.


ومن المتوقع أن يناقش الوزيران العلاقات الثنائية في العديد من الجوانب بما فيها التعامل مع الكوارث الطبيعية والمناخ الحراري والدفاع.


كما سيناقشا عملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في أوكرانيا في ضوء الحرب الدائرة هناك بالاضافة إلى علاقات الأردن بالاتحاد الأوروبي وقضايا عالمية وإقليمية أخرى.

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