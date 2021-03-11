الخميس 11-03-2021
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الخميس، 11-03-2021 05:38 م

الصفدي يكشف اسباب الغاء زيارة ولي العهد للمسجد الاقصى

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الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إن ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، ألغى زيارة دينية له للمسجد الاقصى ليل أمس الأربعاء، لأداء الصلاة في ليلة الإسراء والمعراج.
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وأضاف أنه جرى الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على ترتيبات معينة وفوجئنا أنها فرضت ترتيبات جديدة ما سيضيق على المقدسيين في ليلة عبادة.

وتابع أن سموه قرر ان لا يسمح بالتضييق على المسلمين وأن لا يعكر صفو الليلة، وقرر إلغاء الزيارة حفاظا على حقهم بأداء العبادات بحرية ودون تضييق.

وأكد الصفدي أن الحرم القدسي بمساحته كله هو مكان عبادة خالص للمسلمين لا سيادة لإسرائيل عليه، وبالتالي لا نقبل بأي تدخل اسرائيلي بشؤونه.

وختم أن “تراجع اسرائيل عن التريبات المتفق عليها ومحاولة فرض ترتيات جديدة أدى إلى إلغاء الزيارة”

 




 

 


 

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