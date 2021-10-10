الصفدي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص لليمن

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



وشدد الصفدي خلال استقباله ليندركينغ في الوزارة اليوم الاحد، على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية، وحماية الشعب اليمني الشقيق والمنطقة من تبعاتها، والوصول إلى الحل السياسي اللازم لتحقيق ذلك .

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