الأحد 10-10-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا: 38 وفاة و 34574 إصابة بفيروس كورونا

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

أبرز الوزراء المغادرين من حكومة الخصاونة

نسبة الفحوصات الايجابية ترتفع في الاردن

مجلس الوزراء يوافق على مبنى وزارة الزراعة الجديد

الحكومة تنفي العمل بإجراءات جديدة خلاف المعمول بها حالياً

الملك يستقبل رئيس الوزراء اللبناني

الصفدي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص لليمن

الحمارنة رئيسا تنفيذيا لمعهد الإعلام الأردني

الوزراء يقدمون استقالاتهم لرئيس الوزراء بشر الخصاونة

الأحد، 10-10-2021 06:15 م

الصفدي يلتقي المبعوث الأميركي الخاص لليمن

w


 الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع المبعوث الأميركي الخاص لليمن تيم ليندركينغ، الجهود المبذولة لحل الأزمة اليمنية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشدد الصفدي خلال استقباله ليندركينغ في الوزارة اليوم الاحد، على ضرورة تكثيف الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية، وحماية الشعب اليمني الشقيق والمنطقة من تبعاتها، والوصول إلى الحل السياسي اللازم لتحقيق ذلك .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
102021592226274882467

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

620211091621497821567

أبرز الوزراء المغادرين من حكومة الخصاونة

1020214183159296957390

نسبة الفحوصات الايجابية ترتفع في الاردن

رئاسة

مجلس الوزراء يوافق على مبنى وزارة الزراعة الجديد

حظر

الحكومة تنفي العمل بإجراءات جديدة خلاف المعمول بها حالياً

f

الملك يستقبل رئيس الوزراء اللبناني

أخبار متعلقة
e

الصفدي ونظيره الإيطالي يعقدان جولة من الحوار الاستراتيجي

الملك 3

توجيهات ملكية بتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لعُمان

q

الخصاونة يصل إلى القاهرة ومدبولي في استقباله

w

الصفدي ونظيرته السويدية يعقدان لقاءً تحضيريًا للمؤتمر الدولي للأونروا

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الصفدي

الصفدي يشارك باجتماع لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد