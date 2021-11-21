الصفدي يلتقي عددا من المسؤولين على هامش الدورة 17 لقمة الأمن الإقليمي حوار المنامة

الوكيل الاخباري - التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكتين الشقيقتين والتطورات في المنطقة.



وأكّد الوزيران، خلال لقائهما في ختام أعمال الدورة السابعة عشرة لقمة الأمن الإقليمي "حوار المنامة"، الحرص على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، بما يعكس متانة العلاقات التي تربط المملكتين والقيادتين الشقيقتين.

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