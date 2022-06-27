الصفدي يلتقي مسؤولة في وزارة الخارجية البريطانية

الوكيل الإخباري- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزيرة الدولة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا بوزارة الخارجية والتنمية البريطانية أماندا ميلينغ، اليوم الاثنين، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مُقدمتها القضية الفلسطينية، وجهود حلّ الأزمات في المنطقة.

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وأكّد الصفدي وميلينغ خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الخارجية، عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تربط المملكتين الصديقتين في مختلف المجالات، والحرص على توسعة آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة.

واستعرض اللقاء برامج التعاون والدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لرفد العملية التنموية في الأردن.