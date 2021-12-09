الصفدي يلتقي ممثلي ومدراء الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة

الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الممثلين والمدراء الإقليميين للوكالات المتخصصة وبرامج وصناديق الأمم المتحدة في المملكة، في اجتماع مُوسع عُقد اليوم الخميس في مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سبل تعزيز التعاون والشراكة المتينة القائمة بين المملكة ومنظومة الأمم المتحدة.



وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فريق عملٍ يجمع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة لتحديد أولويات عمل المرحلة القادمة، والتوافق على الخطوات اللازمة لتعزيز الشراكة بين الأردن والمنظمات الأممية ومعالجة أي تحديات تواجهها، على أن ينهي فريق العمل ذلك في غضون شهرٍ.

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