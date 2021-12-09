الخميس 09-12-2021
الوكيل الاخباري

قرداحي يعرض على هذه القناة التلفزيونية توظيفه

إربد: دورات تدريبية متخصصة في هيئة شباب كلنا الأردن

الجامعة الأردنية والسفارة التشيكية تبحثان سبل التعاون

وزارة التربية تعمم على المدارس بشأن الامتحانات

مديرة شباب البلقاء: الشباب أساس التنمية والطاقة التي ينبغي الاستفادة منها

صحة اربد: ارتفاع نسبة متلقي لقاح كورنا قابلها انخفاض بحالات الادخال للمستشفيات

مراكز تطعيم كورونا يوم الجمعة - اسماء

الضمان: مليون و 724 ألف مسجل في الخدمات الإلكترونية للأفراد والمنشآت

وزارة التربية : لا يوجد مدارس متحولة للتعليم عن بعد

ندوة بعنوان دور المبادئ والقيم الإنسانية في انتشار الإسلام

الخميس، 09-12-2021 07:24 م

الصفدي يلتقي ممثلي ومدراء الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة

الصفدي


الوكيل الاخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع الممثلين والمدراء الإقليميين للوكالات المتخصصة وبرامج وصناديق الأمم المتحدة في المملكة، في اجتماع مُوسع عُقد اليوم الخميس في مبنى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، سبل تعزيز التعاون والشراكة المتينة القائمة بين المملكة ومنظومة الأمم المتحدة.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فريق عملٍ يجمع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة لتحديد أولويات عمل المرحلة القادمة، والتوافق على الخطوات اللازمة لتعزيز الشراكة بين الأردن والمنظمات الأممية ومعالجة أي تحديات تواجهها، على أن ينهي فريق العمل ذلك في غضون شهرٍ. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
122021418740242388984

إربد: دورات تدريبية متخصصة في هيئة شباب كلنا الأردن

11202128204050936706413

الجامعة الأردنية والسفارة التشيكية تبحثان سبل التعاون

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تعمم على المدارس بشأن الامتحانات

122021820303843874931

مديرة شباب البلقاء: الشباب أساس التنمية والطاقة التي ينبغي الاستفادة منها

1020208125038486155359

صحة اربد: ارتفاع نسبة متلقي لقاح كورنا قابلها انخفاض بحالات الادخال للمستشفيات

وزارة الصحة 2

مراكز تطعيم كورونا يوم الجمعة - اسماء

أخبار متعلقة
112021307531257291186

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير لاتفيا

خارجية

الأردن يتسلم أوراق اعتماد سفيري تشاد والجزائر

w

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصري

الصفدي

الصفدي يجري مباحثات مع نظيره الهنغاري

طلبة 4

التربية : لا تغيير على إجراءات المدارس

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

الأردن يدين الحادث الإرهابي في مدينة ليفربول البريطانية