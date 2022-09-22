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الخميس، 22-09-2022 08:43 م

الصفدي يلتقي نظرائه المغربي والفنلندي والمولدوفي

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الوكيل الإخباري - واصل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم في نيويورك، لقاءاته مع نظرائه المشاركين في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

حيث التقى الصفدي وزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة في اجتماع أكد استراتيجية العلاقات الأخوية بين المملكتين الشقيقتين.

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وتابع الوزيران المحادثات التي كانا قد أجرياها في عَمّان مطلع الشهر الحالي، حول سبل زيادة مساحات التعاون الثنائي، وبما يعكس عمق العلاقات التاريخية.

والتقى الصفدي وزير خارجية مولدوفا نيكو بوبيسكو في اجتماع بحث تحديد أولويات التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية تعزيزاً للعلاقات بين البلدين الصديقين. وثمن الصفدي موقف الحكومة المولدوفية تسهيلها عبور الأردنيين من أوكرانيا في شهري شباط وآذار الماضيين.

وبحث الصفدي مع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو توسعة آفاق التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وفي إطار الشراكة مع ⁧الاتحاد الأوروبي‬⁩. وتناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة لحل الأزمات والتعامل مع تبعاتها الإنسانية.

 

واتفق الوزيران على استمرار التنسيق والعمل على تطوير علاقات التعاون الثنائي.


 




 

 


 

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