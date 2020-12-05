الصفدي يلتقي نظيره السعودي في المنامة

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، السبت، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تعزيز العلاقات بين المملكتين والمستجدات الإقليمية وذلك على هامش الدورة الـ 16 لمؤتمر حوار المنامة.



الصفدي بحث كذلك، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية. وذلك على هامش المؤتمر.

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وكان الصفدي قد التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جويل ريبيرن، لبحث المستجدات في الأزمة السورية والجهود المستهدفة لإيجاد حل سياسي لها، وذلك على هامش الدورة الـ 16 لمؤتمر حوار المنامة.



كما التقى الصفدي رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورر، وبحث معه التعاون القائم بين المملكة والمنظمة حول تلبية الاحتياجات الإنسانية والحياتية للاجئين، وذلك على هامش مؤتمر حوار المنامة.



