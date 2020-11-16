الصفدي يلتقي نظيره الفلسطيني

الوكيل الإخباري - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الاثنين، تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لإيجاد أفق حقيقي لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

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وأكد الصفدي والمالكي أن تحقيق السلام العادل والشامل خيار استراتيجي طريقه حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأردن مقابل السلام.



وشدد الوزيران على ضرورة وقف الاحتلال لجميع إجراءاته اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل، وخصوصا ضم الأراضي وبناء المستوطنات وتوسعتها.



