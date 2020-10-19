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الإثنين، 19-10-2020 09:53 ص

الصفدي يلتقي وزير الخارجية الكويتي

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الوكيل الإخباري- يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الاثنين، لبحث سبل تطوير وتعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين.
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واستقبل الصفدي، وعدد من كبار المسؤولين الوفد القادم من دولة الكويت الشقيقة في مطار الملكة علياء الدولي.

ويضم الوفد المرافق كل من السفير الكويتي فهد أحمد العوضي، وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، والمستشار أحمد عبدالرحمن الشريم، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية الكويتية.

 




 

 


 

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