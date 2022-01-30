الصفدي ينقل تحيات الملك إلى أمير الكويت

الوكيل الإخباري

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- نقل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأحد، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه سمو الشيخ نوّاف الأحمد الجابر الصُّباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، وسمو نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصُّباح، وحرص جلالته تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.وأكّد سمو نائب أمير دولة الكويت وولي العهد الشيخ مشعل خلال استقباله الصفدي ووزراء خارجية الدول العربية قبيل بدء أعمال الاجتماع التشاوري الذي تستضيفه الكويت اليوم، اعتزازه بالعلاقات الاستراتيجة المُتميزة بين البلدين، وبعث بتحياته وتحيات سمو أمير دولة الكويت الشقيقة لجلالة الملك عبدالله الثاني.وكان الصفدي عقد، مساء أمس، مُباحثات مع وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصُّباح، ركّزت على توسعة التعاون الثنائي، وبحثت عدداً من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.واستعرض الوزيران التحضيرات لاجتماع اللجنة العليا المشتركة المُقرر عقدها خلال العام الحالي في دولة الكويت الشقيقة.وبحث الصفدي والشيخ أحمد سبل زيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري، وفي مجالات؛ التعليم والأمن الغذائي والدفاعي.وأكّد الصفدي والشيخ أحمد صلابة العلاقات الأخوية التاريخية، وأكّدا الحرص على المُضي بها الى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات القيادتين الشقيقتين.وبحث الوزيران المستجدات في المنطقة، وأكّدا استمرار التنسيق في جهود حل الأزمات الإقليمية.وأكّد الوزيران أهمية الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب في هذه المرحلة الحسّاسة، لتنسيق الجهود وتكثيف التعاون في مُقاربة التحديات وتجاوزها.وتقدّمت التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية المحادثات التي تناولت أيضاً الأوضاع في سوريا واليمن ولبنان وليبيا ودعم العراق ومحاربة الإرهاب.ويُشارك الصفدي، اليوم، في الاجتماع التشاوري لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة.