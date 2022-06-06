الصفدي ينقل تحيات جلالة الملك للقيادات العراقية

الوكيل الاخباري - أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اليوم، التزام المملكة بتعزيز التعاون الأردني-المصري-العراقي في إطار آلية التعاون الثلاثي وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الذي حمله تحياته للقيادات العراقية التي التقاها الصفدي في بغداد اليوم.



ونقل الصفدي، خلال زيارته ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح شكري إلى بغداد ولقائه الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد عقده وشكري محادثات موسعة مع نظيرهما العراقي فؤاد حسين، رسالةً من جلالة الملك عبدالله الثاني أكدت وقوف الأردن بكامل إمكاناته إلى جانب العراق.



وانتهت المحادثات إلى توافق على اعتماد آلية مؤسساتية لمتابعة تنفيذ المشاريع المُقدمة ضمن آلية التعاون الثلاثي، وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخماً أكبر، خصوصاً في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحاً لخدمة المصالح المشتركة.

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