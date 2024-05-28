الأربعاء 29-05-2024
الوكيل الاخباري
 

حملة أمنيّة بجبل اللويبدة وضبط 13 مشبوها

الدويري : الرقم كبير جدا .. !

تجدد القصف الإسرائيلي على رفح

الأمم المتحدة: سوريا بحاجة الى 9 مليارات دولار

الصفدي ينقل تعازي الملك للرئيس البرازيلي بضحايا الفيضانات

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم اعتباراً من الشهر القادم

الامن العام : لهذا حجزنا على مركبة هذا السائق - صورة

الاحتلال: اكتشفنا أكثر من 10 أنفاق بمحور فيلادلفيا

أميركا تعلق تسليم المساعدات إلى غزة بحراً

الثلاثاء، 28-05-2024 11:12 م

الصفدي ينقل تعازي الملك للرئيس البرازيلي بضحايا الفيضانات

الصفدي 2


 الوكيل الاخباري - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أكد خلاله تضامن المملكة مع البرازيل في مواجهة الظروف الصعبة التي تواجهها نتيجة الفيضانات التي ضربت ولاية ريو غراندي دو سول، وذهب ضحيتها العشرات وأجبر الآلاف على النزوح، وأعرب الصفدي عن أصدق مشاعر العزاء بالضحايا.

ونقل الصفدي، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا والشعب البرازيلي بضحايا الفيضانات، واستعداد المملكة وبتوجيه من جلالة الملك تقديم أي إسناد تحتاجه البرازيل في مواجهة هذه الظروف الصعبة والتعامل مع تداعيات الفيضانات.

اضافة اعلان


وبحث الصفدي وفييرا، خلال الاتصال، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والكارثة الإنسانية التي يستمر في مفاقمتها.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة التربية والتعليم

قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم اعتباراً من الشهر القادم

320246901200722075

الامن العام : لهذا حجزنا على مركبة هذا السائق - صورة

520242685857356101695

الملك يعزي عشيرة المقابلة

7e986c21-2a1b-4ee6-81b8-e7c85581efb1

اختتام المؤتمر الإقليمي في عمّان حول دور الإدارات الانتخابية والشركاء في تعزيز الممارسات الديمقراطية في المنطقة العربية

4_news_1716883355

نور الدين آل خطاب رئيسًا لاتحاد طلبة الجامعة الأردنية رسميًا

401295e1-ee4f-4319-94f2-13b45235469f

الزّهير: مستعدون لتقديم خبراتنا للأشقاء في اليمن

أخبار متعلقة
0L5A0999

الغذاء والدواء تعلن عن حملة رقابية بموسم الصيف

WhatsApp Image 2024-05-28 at 11.59.47 AM

أبو السعود يستضيف وفدا من وزارة الموارد المائية العراقية

R2uJNuZWLxEWqvlx3FEX4rXnb8MNujQ93nZ4Sf9S

الولايات المتحدة تهنئ الأردن بمناسبة الاستقلال واليوبيل الفضي لجلالة الملك

وزارة الخارجية

بيان اردني حول سقوط مروحية الرئيس الايراني

M63A9710 - Copy

هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية رغم حملهم للجنسية الأردنية

مقاس-الحاويات-2

121 ألف حاوية ترد لميناء العقبة بالثلث الأول