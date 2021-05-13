الخميس 13-05-2021
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الخميس، 13-05-2021 09:59 ص

الصفدي يواصل مباحثاته مع المسؤولين الاميركيين

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الوكيل الاخباري - تابع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، محادثاته مع مسؤولين أميركيين حول العلاقات الثنائية والأوضاع الخطيرة في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات في المنطقة.

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والتقى الصفدي رئيسة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور في اجتماع استعرض برامج التعاون بين المملكة والوكالة.

 

وأكد الصفدي وباور حرص المملكة والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الجهة المعنية بالمساعدات والمشاريع التنموية الأميركية المقدمة للمملكة بما في ذلك المساعدات الاقتصادية، توسيع إطار التعاون وزيادته في القطاعات المختلفة.

 

وثمن الصفدي الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن، وأكد أهمية البرامج التي تمولها الوكالة في رفد مسيرة التنمية الاقتصادية.

 

كما التقى الصفدي في اجتماعين منفصلين في الكونغرس الأميركي عضو لجنة العلاقات الخارجية والمخصصات المالية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور كريس فان هولين، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة للجنة الشؤون الخارجية النائب تيد دويتش.


وجرى خلال اللقاءين بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة والأوضاع الخطيرة في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى جهود حل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار.

 

وشكر الصفدي عضوي مجلسي الشيوخ والنواب على دعم الكونغرس الأميركي ودعمهما للأردن، مؤكداً حرص المملكة على تطوير التعاون والتنسيق في مختلف المجالات.


--(بترا)

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