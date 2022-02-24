الصفدي يوجّه الجهات المختصة حول الأردنيين في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - وجه وزير الخارجية وشؤون المغتربين ايمن الصفدي بتقديم كافة أشكال الإسناد والدعم المتاحة للأردنيين في اوكرانيا، وتذليل الصعوبات وإدامة التواصل معهم، وتنفيذ خطط إخلائهم للمملكة، ومنها إرسال دبلوماسيين إلى الدول المجاورة لأوكرانيا لتسهيل دخول وإخلاء الأردنيين.





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وجاء ذلك خلال الاجتماع المُوسع لخلية الأزمة الذي اقيم اليوم الخميس في مقر الوزارة بشأن آخر المستجدات على الأزمة الأوكرانية الروسية.



وقالت الوزارة، في تغريدة لها عبر منصة تويتر، إن الوزير ايمن الصفدي ترأس جانباً من الاجتماع المُوسع لخلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مع الوزارات والمؤسسات الأردنية المختصة المعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين في أوكرانيا، وبحضور رؤساء البعثات الدبلوماسية الأردنية في الدول المعنية، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وكانت قالت الوزارة بوقت سابق إن خلية الأزمة في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تستمر بالانعقاد على مدار الساعة، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.



وأضافت الوزارة، أنه يجري حاليا تحضيرات لعقد اجتماع موسع وشامل مع كافة الجهات والمؤسسات الأردنية المختصة والمعنية بمتابعة أوضاع الأردنيين المتواجدين في أوكرانيا، لتقييم المستجدات، وإدامة التواصل مع الأردنيين هناك بالطرق المتاحة وسبل تقديم كافة أشكال الإسناد والدعم المتاحة لهم، وتنفيذ خطط التعامل مع الأزمة.





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