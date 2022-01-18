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الثلاثاء، 18-01-2022 11:01 ص

الصقيع يضرب محاصيل زراعية في وادي الأردن

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الوكيل الإخباري - ضربت موجة قاسية من الصقيع الليلة الماضية المحاصيل الزراعية في منطقة وادي الأردن.

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وقال خدام لـ"الوكيل الإخباري"، إن الصقيع خلّف أضرارا كبيرة في محاصيل البطاطا والكوسا، والبندورة بنسبة أقل.

 

وأضاف أنه يجري الآن تقييم الخسائر من قبل وزارة الزراعة من أجل تعويض المزارعين عن خسائرهم والأضرار التي لحقت بهم من خلال صندوق المخاطر الزراعية.

 

وأشار خدام إلى أن الصقيع وجه ضربة قاسية للمزارعين في ظل تراجع القطاع خلال السنوات الماضية.

 

وكانت وزارة الزراعة قد دعت، الأحد الماضي، المزارعين إلى أهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحد من آثار موجات الصقيع المتوقعة على المحاصيل الزراعية خلال أيام المنخفض الجوي الحالي.

 

وتأثرت المملكة خلال الأسبوع الحالي بمنخفض جوي شهدت خلاله عدد من المحافظات تساقطا غزيرا للأمطار يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، فيما سادت الأجواء الباردة جدا عموم المناطق.


وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من تشكل السيول في مجاري الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت، كما يتوقع هطول زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية، بما فيها المرتفعات الشرقية.

 




 

 


 

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